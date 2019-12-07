شكرا لقرائتكم خبر عن في ختام مؤتمرها الدولي الثاني.. «علاج طبيعي القاهرة» تقدم روشتة للوقاية من العجز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت جامعة القاهرة فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للبحث العلمي وتطبيقاته العملية في العلاج الطبيعي، بعنوان «التوعية المجتمعية عن العجز والوقاية منه»، والذي نظمته كلية العلاج الطبيعي تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وبحضور نخبة من خبراء العلاج الطبيعي والأساتذة والباحثين.

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وقال «الخشت» إن المشاركين في المؤتمر انتهوا إلى عدة توصيات منها؛ التوعية بأوضاع الجسم الصحيحة لأطباء الأسنان أثناء العمل لتجنب الإصابات العضلية الحركية وإصابات العمود الفقري، واتباع البرامج الدولية للوقاية من إصابات الملاعب للرياضيين والحد من حدوثها، واستخدام تطبيقات الهواتف الذكية الحديثة الموثوق بها لمتابعة وتحسين الجوانب الصحية المختلفة، والاهتمام ببرامج إعادة التأهيل الطبيعي لمرضى التصلب المتعدد، وإجراء اختبارات المهام المزدوجة للتوازن لبعض فئات المجتمع مثل السائقين والرياضيين والتأكد من قدراتهم على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة جيهان المنياوي، عميدة كلية العلاج الطبيعي بالجامعة، إلى أن المؤتمر ألقى الضوء على عدة محاور مهمة تتمثل في دور العلاج الطبيعي في التعامل مع إصابات العمل والحوادث المختلفة، ودوره في التوعية عن الأوضاع الحياتية الصحيحة أثناء العمل، ورفع المستوى الثقافي والمجتمعي عن العلاج الطبيعي ودوره في تحسين الأداء، والإرشادات التوعوية للوقاية من العجز.

ووأوضحت «المنياوي» أن جلسات المؤتمر تميزت بالتنوع في الموضوعات والأبحاث العلمية التي تهدف إلى تقديم الجديد والمتميز في التوعية المجتمعية عن العجز والوقاية منه.