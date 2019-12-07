شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس مائل للدفء وسقوط أمطار غدًا (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الأحد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهاراً بارد ليلا.

Advertisements

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على على السواحل الشمالية كما تنشط على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة لمضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «16- 22»، الإسكندرية «17- 22»، قنا «13- 24»، الأقصر «12– 24»، وأسوان «14– 25».