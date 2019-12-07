شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف الطبي على 2224 مريضًا في قافلة علاجية بإحدى قرى الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة، قافلة طبية علاجية شاملة لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي بقرية الدهتمون بمدينة أبوكبير، في إطار خطة وزارة الصحة والسكان وخطة المديرية لتقديم خدمة طبية متميزة حفاظاً على صحة المواطنين بالمحافظة.

قافلة علاجية بإحدى قرى الشرقية

اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية منها «الجراحة العامة، الباطنة، العظام، الأطفال، القلب، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الجلدية»، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 2224 مريضا من أهالى القرية، وصرف العلاج اللازم لهم، كما تم تحويل 28 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

قافلة علاجية بإحدى قرى الشرقية

كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، فضلا عن عقد ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي، وطرق الفحص الذاتي للثدي، وأيضاً التوعية بترشيد استهلاك المياه، وذلك تحت إشراف الدكتور حسام قمحاوي منسق القوافل العلاجية بالمديرية.