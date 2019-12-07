شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 658 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها تراجع أسعار الذهب 6 جنيهات حيث سجل جرام 21 658 جنيها

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات اليوم السبت فى مصر، بقيمة 6 جنيهات، إذ سجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر خاصة بمحافظات الوجه القبلي 658 جنيها للجرام، حتى صياغة هذه السطور.

اختتمت اليوم فعاليات التدريب البحرى المصرى الروسى المشترك "جسر الصداقة 2019"، بنطاق الأسطول الشمالى بمسرح عمليات البحر المتوسط الذى يعد من أكبر التدريبات البحرية المشتركة بمسرح عمليات البحر المتوسط، وذلك فى إطار تنفيذ خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس مائل للدفء حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

توالت الأنشطة المختلفة التى تقوم بها المكاتب الفنية للسفارة المصرية فى روسيا، فقبل أسبوع نظم المكتب الإعلامى للسفارة المصرية معرضا تستمر وقائعه حتى الآن حول الحضارة والتاريخ المصرى بشكل فريد، حيث يخصص المعرض لذوى الإحتياجات الخاصة من المكفوفين، وذلك بالتعاون مع مكتبة المكفوفين فى موسكو، والتى تعتبر من أعرق المكتبات الفريدة فى نوعها في العالم.

استقبل قداسة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، اليوم السبت، وزير الخارجية سامح شكري في ختام زيارته الحالية إلى الفاتيكان.

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نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على انخفاض مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر لأدنى مستوى لها منذ عام 2010، حيث تم سداد نحو 5,4 مليار دولار من المستحقات من أصل 6,3 مليار دولار خلال 7 سنوات، ومن المخطط سداد 900 مليون دولار مستحقات متبقية لشركات البترول خلال العام المالي الحالي.

فى تصعيد شديد من الجانب التركى تجاه فرنسا بسبب تكرار إعلان رفضها العدوان التركى على منطقة شمال سوريا، تطاول الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على نظيره الفرنسى فى كلمة له، وذلك عقب لقاء ماكرون وينس ستولنبيرج الأمين العام لحلف الناتو، والتى أوضح خلالها أن تركيا العضو فى الناتو تجاوزت بضربها لسوريا دون اتفاق أو مشاورات للحلف، رغم أن سوريا بها مصالح لدول أعضاء بالفعل فى الحلف.

تبدأ المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع الجارى، الاستعداد لـ امتحانات يناير المقبل لطلاب الثانوية العامة فى الصفين الأول والثانى الثانوى، حيث تقوم المديريات والإدارات التعليمية فى وضع أسئلة الامتحانات لطلاب الأول الثانوى والتى تعقد ورقيا على مستوى الجمهورية، والبدء فى طباعتها حسب أعداد الطلاب فى كل مادة.

استجابة لرغبات المواطنين، أعلن المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، عن إعادة فتح باب التقدم بطلبات تقنين اعتباراً من 22 ديسمبر الجارى : 16 يناير المقبل، لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية، وتخلفوا عن التقدم فى الفترات السابقة، للأراضى الواقعة داخل حدود القرار الجمهورى رقم 61 بتاريخ 30/1/2019، بإعادة تخصيص مساحة 59417.77 فدان تعادل (249604132.91 م2) من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإقامة مجتمع عمرانى جديد "مدينة سفنكس الجديدة".

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الهدف من امتحانات يناير المقبل لطلاب الثانوية المعدلة فى الصف الثانى الثانوى، ليس التركيز على الدرجات، وإنما قياس الفهم والمهارة لدى الطلاب ونواتج التعلم، موضحة أنه يجب على التركيز على ما تعلمه الطالب فعليا وليس درجات الامتحان.

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 15/12/2019، في تسليم 624 وحدة سكنية (26 عمارة)، بمنطقة شمال القرنفل (كود 111)، بمشروع "دار مصر"للإسكان المتوسط بالمرحلة الأولى، للفائزين بها.