شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة بريطانية بمطار شرم الشيخ الدولى قبل أيام من استئناف الرحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر بالطيران المدنى، تفقد وفد بريطاني تابع لسلطة الطيران البريطانية مطار شرم الشيخ الدولي، استعدادا لاستئناف الرحلات الجوية خلال الشهر الجارى، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية برفع حظر السفر عن مدينة السلام.

وقالت المصادر، إن الوفد البريطانى تابع كافة الإجراءات الأمنية بمطار شرم الشيخ استعدادا لاستئناف الرحلات، حيث أشاد بالإجراءات الأمنية المتبعة فى المطار، وبعمليات التحديث التى تجرى به، وأعرب عن سعادته بفاعلية النظام والتطور فى الأداء داخل المطار، ولم يبد أى ملاحظات عقب انتهاء الجولة التفقدية بالمطار.

وأضافت المصادر، أن أول رحلة بريطانية تصل من العاصمة البريطانية لندن إلى مدينة شرم الشيخ، وعلى متنها 168 راكبًا خلال الشهر الجارى، وسوف يكون لها استقبال كبيرة بالمطار، ومن المقرر أن يستمر التشغيل بواقع رحلة أسبوعيًا حتى شهر مارس 2020، وسوف تقوم شركات طيران أخرى بتنظيم رحلات من هناك.

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وأكدت المصادر، أن مطار شرم الشيخ جاهز تماما لاستقبال أى عدد من الرحلات البريطانية، خاصة بعد افتتاح أعمال تطوير مبنى الركاب رقم 2 الشعر الماضى.

واضافت المصادر، أن الشركات البريطانية كان لها تشغيل يومى يزيد عن 10 رحلات من المملكة المتحدة إلى شرم الشيخ، وتأمل وزارة الطيران المدنى فى عودة الرحلات بأعداد أكثر من التشغيل المعتاد.