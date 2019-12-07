شكرا لقرائتكم خبر عن طهران تعلن إطلاق سراح عالم إيرانى بعد قضاء عام فى السجن بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة أنباء فارس الإيرانية، الإفراج عن العالم الإيرانى مسعود سليمانى، بعد أن قضى عام فى السجن داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لافتة إلى أنه تم تسليم العالم إلى المسئوليين الإيرانيين فى سويسرا.

وفى أول تعليقه، أعرب وزير الخارجية الإيرانى على تويتر عن شكره للحكومة السويسرية، وسعادته لعودة العالم الإيرانى إلى موطنه.

وبحسب وسائل اعلام إيرانية، يعد مسعود سليماني من الباحثين في مجال الخلايا الجذعية، ومصنف ضمن أفضل 100 عالم على مستوى العالم في هذا المجال، ويعمل أستاذا فى جامعة "تربیت مدرس" في طهران، وكان قد توجه إلى الولايات المتحدة قبل نحو عام للدراسة، واعتقل حين دخوله إلى الأراضى الأمريكية من دون سبب معلوم.