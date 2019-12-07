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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ينقل رسالة السيسى لبابا الفاتيكان: نعتز بجهودكم لنشر التسامح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، اليوم السبت، وزير الخارجية سامح شكري في ختام زيارته الحالية إلى الفاتيكان.
قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية نقل لقداسة البابا فرانسيس تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما سلمه رسالة من الرئيس تعكس اعتزاز مصر بالجهود التي يقوم بها الفاتيكان لنشر قيم التسامح والرحمة والعدل والاهتمام بتعزيز الروابط التي تجمع بين القاهرة والفاتيكان.
شكرى وبابا الفاتيكان
وذكر حافظ، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على تقدير مصر للعلاقات مع الفاتيكان، مشيداً بما شهدته تلك الروابط من تطورات على مدار الأعوام الماضية.
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