شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. صفعة فرنسية على وجه السفاح..حرب كلامية بين ماكرون وأردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تصعيد شديد من الجانب التركى تجاه فرنسا بسبب تكرار إعلان رفضها العدوان التركى على منطقة شمال سوريا، تطاول الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على نظيره الفرنسى فى كلمة له، وذلك عقب لقاء ماكرون وينس ستولنبيرج الأمين العام لحلف الناتو، والتى أوضح خلالها أن تركيا العضو فى الناتو تجاوزت بضربها لسوريا دون اتفاق أو مشاورات للحلف، رغم أن سوريا بها مصالح لدول أعضاء بالفعل فى الحلف.

ونستعرض من خلال الفيديو التالى الحرب الكلامية بين ماكرون وأردوغان.

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ـ اعتراض السفاح العثمانى جاء بسبب إدانة باريس للعدوان الغاشم.

ـ قال أردوغان إن ماكرون يعانى"موت دماغى" وعليه استشارة الطبيب.

ـ وزير خارجية تركيا تجاهل جرائم بلاده واتهم باريس بدعم الإرهاب.

ـ توعد الرئيس الفرنسى تركيا بعدم دعم حلف الناتو.

ـ ردت باريس باستدعاء سفير تركيا رسمياً.