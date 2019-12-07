شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تبدأ الاستعداد لامتحانات يناير لـ"الثانوية العامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع الجارى، الاستعداد لـ امتحانات يناير المقبل لطلاب الثانوية العامة فى الصفين الأول والثانى الثانوى، حيث تقوم المديريات والإدارات التعليمية فى وضع أسئلة الامتحانات لطلاب الأول الثانوى والتى تعقد ورقيا على مستوى الجمهورية، والبدء فى طباعتها حسب أعداد الطلاب فى كل مادة.

وقالت مصادر مسئولة، إن المديريات ستبدأ فى إجراءات عقد الامتحانات خاصة بعد انتهاء اجتماعات المركز القومى للامتحانات مع مستشارى المواد الدراسية وتحديد آليات صياغة الأسئلة وعدد الجزئيات فى كل مادة، موضحة أن الضوابط والإجراءات القادمة بامتحانات أولى ثانوى جميعها لدى المديريات والإدارات، موضحة أن أولى مراحل هذه الإجراءات تحديد أعداد الطلاب بشكل دقيق والحصول عليها من إدارات التطوير التكنولوجى، ليتم البدء فى وضع الأسئلة وطباعتها وتحديد كشوف المناداة للطلاب فى المدارس وترتيب اللجان وتوزيع المعلمين للمراقبة على الطلاب فى الفترتين الصباحية والمسائية.