البيئة: تركيب محطة لرصد مستويات الضوضاء بمستشفى قناة السويس بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أعلنت وزارة البيئة، بالتنسيق مع هيئة قناة السويس، عن الانتهاء من تركيب محطة لرصد مستويات الضوضاء بمستشفى هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، بهدف تقييم الوضع الحالي لمستويات الضوضاء التي تتعرض لها هذه المنشأة ذات الحساسية للضوضاء والمواطنين المقيمين بهذه المنطقة.
وصرحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بأن تركيب هذه المحطة يعكس حرص الوزارة على تحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئي باستراتيجية التنمية المستدامة وضرورة دمج البعد البيئي في كافة مسارات التنمية، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار خطة تطوير الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء.
وكانت وزارة البيئة قد بدأت في إنشاء الشبكة القومية لرصد الضوضاء منذ 2007 والتي تهدف إلى تقييم مستويات الضوضاء وإعداد خريطة لها علاوة على قاعدة بيانات عن مستويات الضوضاء للاستفادة منها عند إقامة منشآت جديدة وتصحيح الأوضاع الحالية، بالإضافة إلى إمداد الوزارات والجهات المعنية بنتائج الرصد وقيم مستويات الضوضاء للاستفادة منها في إقامة أي مشروعات قومية مثل الطرق السريعة والكباري والمستشفيات والمدارس والمناطق السكنية.
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