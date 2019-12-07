"العصار" يبحث مع وفد جنوب إفريقي سبل التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الرئيس التنفيذي لهيئة صادرات الدفاع البحري والجوي الجنوب أفريقية ووفد مرافق له من ممثلي عدد من كبرى الشركات الجنوب أفريقية العاملة في مجالات الإنتاج المختلفة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وبحسب بيان صحفي، جرى الترحيب بأعضاء الوفد الجنوب أفريقي، وأكد الجانبان على قوة العلاقات التاريخية بين مصر وجنوب أفريقيا على الصعيد الثنائي في كافة المجالات.

شهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربي ومثيلتها من الشركات الجنوب أفريقية في العديد من المجالات العسكرية والمدنية لطرح نموذج يحتذى به للتعاون بين الدول الأفريقية وتحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على كلا الجانبين، وخلال اللقاء تم استعراض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي وتم التأكيد على دور الوزارة الأساسي، والذى يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، وناقش الجانبان موضوعات التعاون الحالية وتم التأكيد على التطلع لتعزيز هذا التعاون.

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من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لهيئة صادرات الدفاع البحري والجوي الجنوب أفريقية، حرص بلاده على زيادة التعاون الاقتصادي مع مصر خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى اهتمام العديد من الشركات الجنوب إفريقية العاملة في قطاعات التصنيع المختلفة بتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع الشركات المصرية - وفي مقدمتها شركات الإنتاج الحربي - والانتقال بهذه الشراكة إلى آفاق أكثر انفتاحا، مشيداً بجهود الدولة المصرية لتوفير المناخ المناسب لجذب الشركات الأجنبية المهتمة بالسوق المصرية لضخ استثمارات فى مشروعات جديدة، وأن العلاقات بين الجانبين شهدت تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية خاصة في ظل رئاسة مصر للأتحاد الإفريقي في دورته الحالية.

وأضاف أن اهتمام الجانب الجنوب إفريقي بالتعاون مع "الإنتاج الحربي" يأتي في إطار ما تمتلكه شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، إضافة إلى ما تتمتع به من دقة وسرعة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، والتي تمثل مقومات يمكن الاستفادة منها في تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين الطرفين.

وأشار إلى مشاركة عدة شركات جنوب أفريقية في معرض السلاح "إيدكس 2018" بالقاهرة، مؤكدا أنه سيقوم بحث وتشجيع شركات أخرى للمشاركة في معرض السلاح القادم "EDEX 2020".

وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على تشكيل مجموعات عمل من الجانبين لدراسة المسارات التي سيتم التوافق عليها لتنمية الشراكة والتعاون المستقبلية.