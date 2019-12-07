"الإسكان": وفد من جامعة "يوكلان" بانجلترا يزور مدينة العلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

استقبل مسئولو جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، وفداً من جامعة "يوكلان" uclan universty of central Lancashire"" بإنجلترا، لتفقد عدد من المشروعات والأعمال والإنشاءات الجاري تنفيذها بالمدينة، حيث أشاد الوفد الجامعي بنسب الإنجاز بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

وقال المهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة: زار الوفد الممشى السياحي الشاطئي ومنطقة الأبراج والكباري والبواغيز، والمنطقة الترفيهية، ثم توجه الوفد لزيارة فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وأبدوا إعجابهم الشديد بالمدينة وسرعة و تطور العمل واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف عبدالغني: تم خلال الزيارة تقديم عرض توضيحي عن الإنجازات المختلفة بالمدينة، والتي تم تنفيذها في الفترات السابقة، وكذا تم مناقشة الفرص والمجالات المتاحة للاستثمار بالمدينة، وعرض الخرائط الموضحة للاستثمار العقاري، والمساحات الاستثمارية، وخطه المدينة الاستثمارية، وذلك لفتح مجالات مختلفة لضخ الاستثمارات في المدينة.