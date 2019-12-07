ضبطه يسرق شقته.. لص يمزق جسد شخص بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالمنوفية في ضبط المتهم بالتعدي على أحد المواطنين وسرقة مسكنه بالمنوفية

تبلغ لمركز شرطة الشهداء بمديرية أمن المنوفية من إحدى المستشفيات بوصول (أحد المواطنين، مقيم بدائرة المركز) مُصاب بجرح متهتك بفروة الرأس ونزيف بالأنف ولا يمكن استجوابه.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالمنوفية أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة "عاطل، "له معلومات جنائية، مُقيم بدائرة المركز) واختبائه بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة تم استهدافه وضبطه بمكان اختبائه بدائرة مركز شرطة كوم حمادة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وقرر بقيامه برصد شقة بذات العقار محل الواقعة إلا أنه تبين تواجد قاطنيها بها وأثناء ذلك شاهد نجل المجني عليه حال خروجه من الشقة وقيامه بترك المفتاح بمكان مجاور لباب الشقة، وعقب انصرافه قام بفتح باب الشقة محل الواقعة باستخدام ذات المفتاح ظناً منه بخلوها من قاطنيها ، إلا أنه فوجئ عقب دلوفه إلى الشقة بتواجد المجني عليه، ولدى محاولة الأخير ضبطه قام بطرحه أرضاً والتعدي عليه بالضرب على رأسه باستخدام أسطوانة "موقد غاز" مما أدى إلى حدوث إصابته المشار إليها وعقب ذلك قام المتهم بالاستيلاء على هاتفان محمول، جهاز لوحي "تابلت") وفر هارباً.

وتم بإرشاد المتهم ضبط المسروقات لدى مالك محل لبيع الهواتف المحمولة كائن بقرية الطيرية بدائرة مركز شرطة كوم حمادة، وكذا ضبط الأدوات المستخدمة في الواقعة (موقد غاز - سلاح أبيض "سكين".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.