إنفوجرافيك| الداخلية في أسبوع: ضبط 1000 قطعة سلاح وضبط 25 تشكيلا عصابيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع جهودها لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام. وأسفرت جهود الحملات خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية في مجال الأمن العام في مجال الأمن العام تم استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي "بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية" ضُبط خلالها "294 متهما" وبحوزتهم 4 قطع سلاح ناري، 2 خزينة سلاح، 2 قطعة سلاح أبيض، 9 قضايا اتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو 250 جرام لنبات البانجو المخدر، 350 جرام لمخدر الحشيش، 190 جرام لمخدر الهيروين، 50 جرام لمخدر الأفيون. وأعدت وزارة الداخلية "الإنفو جرافيك"، يوضح جهود الحملات الأمنية خلال أسبوع على النحو التالي.

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