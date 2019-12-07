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ضبط هارب من حبل المشنقة في قضية قتل بالمطرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، محكوم عليه هارب من حكم بالإعدام أثناء تردده على منطقة سكنه بالمطرية.

تمكن المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، والرائدان أيمن فؤاد ومحمود الحسيني، معاونا المباحث، من ضبط المدعو "ا.ا" عاطل ومقيم 1 شارع عبد التواب الزغبي الليمون دائرة القسم، وله محل إقامة أخر شارع الجزيرة، من شارع محمد نجيب دائرة قسم شرطة المرج، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 21954/8381 لسنة 2014م المطرية قتل عمد والمقضي فيها بالإعدام بجلسة 14/6/2017م.

وبمواجهته أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، بالحكم الصادر ضده أقر به.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء سليمان شتا، مدير قطاع الشرق، إلى النيابة العامة.

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