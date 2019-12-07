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حفل زفاف يتحول لمأتم بعد مصرع طالب بطلق ناري في قنا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط مرتكب واقعة مقتل طالب، حال قيامه بإطلاق أعيره نارية ابتهاجاً بحفل زفاف.

ورد بلاغ لمركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا من أحد المستشفيات بوفاة (طالب، مُقيم بدائرة المركز إثر إصابته بعيار ناري بالرأس.

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وقرر والد المجني عليه أنه أثناء تواجد نجله بحفل زفاف بدائرة المركز حدثت مشاجرة بين 3 أشخاص (اثنان منهم "طرف أول"، والآخر "طرف ثانٍ")، فأطلق خلالها أحد أفراد الطرف الأول عيارًا ناريًا فأحدث إصابة نجله التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط (أحد أطراف الطرف الأول- مقيم بدائرة المركز وبحوزته (بندقية آلية، 7 طلقات نارية من ذات العيار)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الهارب "وجارٍ تكثيف الجهود لضبطه"، وأضاف بأن السلاح المضبوط هو المستخدم في الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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