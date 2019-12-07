تفاصيل مقتل "بائع ملابس" أثناء دفاعه عن فتاة تعرضت للتحرش بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على مرتكبي واقعة مقتل بائع ملابس بعد قيام المتهمان بمعاكسة فتاة كانت تشتري بعض الملابس.

تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها بائع ملابس بمنطقة عزبة النخل بدائرة القسم، توفى متأثراً بإصابته بجرح نافذ بالقلب، عقب مشاجرة بالمنطقة محل سكنه.

من خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات تبين حدوث مشاجرة بين المجني عليه وشقيقين، مقيمان بمنطقة الخصوص بالقليوبية، وذلك إثر مشادة كلامية بين المجني عليه وأحد المتهمين بسبب قيام الأخير بمعاكسة إحدى الفتيات، حال مروره أمام فرش الملابس محل عمله، قام على إثرها المتهم بالاستعانة بشقيقه لمناصرته وأحضر سلاح ناري "بندقية خرطوش" لإرهاب المجني عليه وتعدى أحدهما عليه بسلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته التي أودت بحياته، وأضافت التحريات أن أحد المتهمين يختبئ بمسكن أحد أشقائه بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية أسفرت عن ضبطه.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقه، وأقر بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه بمنطقة الزراعات بمدينة فايد بالإسماعيلية، وتم بإرشاده ضبط المتهم الثاني بمكان اختبائه بمنطقة سكنهما بالخصوص، وبحوزته "بندقية خرطوش) وأيد أقوال المتهم الأول وأقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع واستخدامه في المشاجرات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.