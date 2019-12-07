ضبط مصنع لإنتاج الأجهزة الطبية بخامات رديئة في الجيزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
رصدت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة) بإدارة مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج وتصنيع أجهزة طبية (استنشاق بخار، حقن مجهري، كي ولحام الجروح) باستخدام خامات ومستلزمات رديئة الصنع ومجهولة المصدر، وتوريدها للمستشفيات بقصد تحقيق أرباح مما يضر بصحة المواطنين.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وبتفتيش المصنع أمكن ضبط 544 جهاز استنشاق بخار لضيق التنفس والأزمات الصدرية، 150 جهاز حقن مجهري بدون مسمى تجاري، 2500 جهاز كي ولحام جروح بالعمليات الجراحية، 25720 قطعة مستلزمات إنتاج وتصنيع الأجهزة الطبية المشار إليها، جميعها غير مطابقة للمواصفات الطبية.
وبمواجهة المذكور اعترف بإنشاء المصنع بدون ترخيص أو سجل صناعي لإنتاج وتصنيع الأجهزة الطبية باستخدام خامات رديئة ومجهولة المصدر.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.
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