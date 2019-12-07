أخبار مصر | بابا الفاتيكان يستقبل وزير الخارجية سامح شكري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بابا الفاتيكان يستقبل وزير الخارجية سامح شكري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل قداسة البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية ورئيس الفاتيكان، اليوم السبت 7 ديسمبر الجاري، وزير الخارجية سامح شكري في ختام زيارته الحالية إلى الفاتيكان.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية نقل لقداسة البابا فرانسيس تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما سلمه رسالة من السيد الرئيس تعكس اعتزاز مصر بالجهود التي يقوم بها الفاتيكان لنشر قيم التسامح والرحمة والعدل والاهتمام بتعزيز الروابط التي تجمع بين القاهرة والفاتيكان.

وذكر حافظ، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على تقدير مصر للعلاقات مع الفاتيكان، مشيداً بما شهدته تلك الروابط من تطورات على مدار الأعوام الماضية.