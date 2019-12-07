أخبار مصر | "الإيكاو" تحتفل مع "مصر للطيران" بمرور ٧٥ عاما على إنشائها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإيكاو" تحتفل مع "مصر للطيران" بمرور ٧٥ عاما على إنشائها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفلت الشركة الوطنية مصر للطيران ومطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، مع منظمة الطيران المدني الدولي ICAO، بمرور ٧٥ عاما على إنشاء المنظمة.

وفي إطار هذه المناسبة، قام فريق من المركز الإعلامي لوزارة الطيران المدني ومصر للطيران ومنظمة الإيكاو، بالتنسيق مع علاقات عامة ومحطة مصر للطيران، وشركة ميناء القاهرة والجهات المختلفة، بالاحتفال مع الركاب بتقديم الهدايا والتقاط الصور التذكارية مع المسافرين اليوم، على رحلات مصر للطيران من مطار القاهرة.



كما قامت مصر للطيران بعمل حملة دعائية علي طائراتها وفي مبني الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة بمناسبة مرور 75 عاما علي إنشاء منظمة الايكاو حيث قامت بطباعة شعار الايكاو علي غطاء رأس مقاعد جميع رحلاتها الدولية وتوزيع شيكولاته بشعار الاحتفالية للتعريف بالحدث، وكذا نشر موضوع بمجلة حورس الخاصة بالركاب علي متن الطائرة عن دور مصر في التعاون مع منظمة الإيكاو ومعلومات عن منظمة الطيران المدني الدولي. كما قامت مصر للطيران بعمل حملة دعائية علي طائراتها وفي مبني الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة بمناسبة مرور 75 عاما علي إنشاء منظمة الايكاو حيث قامت بطباعة شعار الايكاو علي غطاء رأس مقاعد جميع رحلاتها الدولية وتوزيع شيكولاته بشعار الاحتفالية للتعريف بالحدث، وكذا نشر موضوع بمجلة حورس الخاصة بالركاب علي متن الطائرة عن دور مصر في التعاون مع منظمة الإيكاو ومعلومات عن منظمة الطيران المدني الدولي. وفي نفس السياق قدم الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى التهنئة لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) وللمكتب الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط الذي يقع مقره بالقاهرة، على مرور 75 عاما، على إنشاء هذه المنظمة العريقة متمنيًا تحقيق المزيد من النجاحات في مجال الطيران المدني. Advertisements

كما توجه بالشكر للمنظمة على الجهود التي تبذلها في تطوير أسس وتقنيات الملاحة الجوية والتخطيط لها والعمل على تطوير صناعة النقل الجوي العالمي وتعزيز إجراءات السلامة الجوية.