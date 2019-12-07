أخبار مصر | المعهد الألماني يكرم حسين عبد البصير.. ويصفه بأحد أهم علماء الآثار في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعهد الألماني يكرم حسين عبد البصير.. ويصفه بأحد أهم علماء الآثار في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم عالم الآثار الألماني الدكتور إشتفان زيدلماير مدير المعهد الألماني للآثار بالقاهرة، عالم الآثار المصري الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار والمشرف على مركز الدكتور زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية.

وجاء التكريم في صورة منحه العضوية الدائمة بالمعهد Corresponding Member وهي عضوية مهمة ويتم منحها فقط لأهم علماء الآثار في مصر والعالم.

وقال الدكتور زيدلماير في حيثيات منح العضوية للدكتور عبد البصير إن عبد البصير يعد من أهم علماء الآثار المعروفين في العالم، قام بالعديد من الحفائر الأثرية في الجيزة وسقارة والمطرية والواحات البحرية، وساهم في افتتاح هرم الملك سنفرو الأحمر أو الهرم الشمالي بمنطقة دهشور الأثرية، وأدار منطقة الهرم الأثرية بكفاءة، نشر العديد من الكتب والمقالات العلمية المهمة.

وأضاف زيدلماير أنه يعد من المتخصصين القلائل في علم المتاحف في مصر، فكان مسؤولاً عن مشروعات الآثار الكبرى في مصر مثل مشروع المتحف المصري الكبير، أكبر متحف في العالم، ومشروع متحف الحضارة، ومشروع تطوير هضبة الأهرامات، وهو الآن يدير بإبداع متحف آثار مكتبة الإسكندرية الذي يعد من أجمل المتاحف في العالم.

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وأكد زيدلماير أن عبد البصير كاتب روائي بارع، ويقوم بنشر الوعي الأثري وبدوره التنويري العظيم من خلال الكتابة باللغتين العربية والإنجليزية عن مصر وثقافتها وآثارها في عدد كبير من الجرائد والمجلات المصرية والعربية والعالمية للتعريف العالم بتاريخ مصر وثقافتها وحضارتها العظيمة.

والدكتور حسين عبد البصير هو عالم آثار وروائي وكاتب مصري، حصل على درجة الليسانس في الآثار المصرية القديمة في كلية الآثار في جامعة القاهرة، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الآثار المصرية القديمة وتاريخ وآثار الشرق الأدنى القديم في جامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة الأمريكية.

ألف عددًا كبيرًا من الكتب والمقالات العلمية والروايات مثل "البحث عن خنوم" و"الأحمر العجوز" و"الحب في طوكيو" و"ملكات الفراعنة.. دراما الحب والسلطة" وغيرها، وله تحت الطبع ثلاثة كتب جديدة.

شغل العديد من المناصب في الداخل والخارج، وأشرف وأدار العمل الأثري بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، والمتحف المصري الكبير بالجيزة، ومنطقة أهرامات الجيزة، والمقتنيات الأثرية، والمنظمات الدولية واليونسكو، وإدارة النشر العلمي، بوزارة الآثار، وغيرها.

درّس في جامعة جونز هوبكنز وجامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية والجامعة الفرنسية (السربون 4) وغيرها، ويشغل الآن منصب مدير متحف الآثار والمشرف على مركز الدكتور زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية.