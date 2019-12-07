شكرا لقرائتكم خبر عن شائعة «الالتهاب السحائي» وراء ارتفاع غياب طلبة المدارس بالقليوبية.. و«الصحة»: ليس لدينا ما نخفيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدارس القليوبية ارتفاع نسب الغياب بها خلال الأيام الماضية ومطلع الأسبوع الجاري بسبب الإعلان عن وفاة حالتين لتلميذ وتلميذة ببنها كانا محتجزين في مستشفيات الأطفال والجامعة ببنها للاشتباه في إصابتهما بالالتهاب السحائي الأمر الذي نفته مديريتا الصحة والتعليم مستشهدين بمؤشرات منظمة الصحة العالمية.

وكشف الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية عن الحالة المرضية للحالتين المشار إليهما قائلا إن ما يتردد عن الالتهاب السحائي مجرد شائعات، مشيرا إلى أن وفاة التلميذة جنى عبدالعزيز من مدرسة مؤسسة دجوى الابتدائية التابعة لإدارة بنها التعليمية كان نتيجة إصابتها بارتفاع شديد في درجة الحرارة مما أدى إلى توقف عضلة القلب، الأمر الذي تسبب في الوفاة نتيجة الإصابة بالتهاب بالجهاز العصبى وتقرير الوفاة مسجل به ذلك.

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أما حالة الطالب عمر عماد بمدرسة عمرو بن العاص مطلع هذا الشهر بعد تغيبه من يوم 21 نوفمبر الماضي وبالاستعلام عن حالته أفاد مستشفي بنها التخصصي للأطفال بأنه كان محجوزا في الرعاية المركزة لإصابته بغيبوبة واشتباه في إصابة بالالتهاب السحائي ولسوء الحالة لم يتمكن المستشفي من إجراء التحليل.

وأكد «الطباخ» أن مستشفيات القليوبية لا يوجد بها أي حالة التهاب سحائى ولم يتم تسجيل أي حالة واحدة على مستوى الجمهورية مشيرا إلى أنه فوق الرصد تقوم بدورها بأقصى درجة ممكنة حيث إن هذه المشكلة هي قضية أمن قومى ولابد من التعامل الفورى معها موضحا أنه في حالة ظهور أي مرض معد بأى مدرسة يتم التعامل معه فورا من خلال لجان الرصد والوقائى واتخاذ اللازم حياله.

فيما أكد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن كل طلبة وتلاميذ المدارس هم أبناؤه ويخاف على صحتهم، مشددا على أنه لا يوجد أي مرض معد في مدارس القليوبية على مسؤوليته الشخصية.

وأكد «عجلان» أن التلميذ والتلميذة المشار إليهما تلقيا من الصحة والتعليم كل الرعاية والاهتمام مشيرا إلى أنه ووكيل وزارة الصحة كانا يشرفان على الحالتين بنفسيهما ولكن الأعمار بيد الله، داعيا ان يتغمدهما الله بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم الله أهلهما الصبر والسلوان وأن يدخلهما الله فسيح جناته، مشيرا إلى أنه ليس من مصلحتنا إخفاء أي معلومات عن أي مرض معد، فصحة أبنائنا الطلاب فوق كل اعتبار، مشيرا إلى أنه لا داع للذعر والخوف من الأهالى داخل المحافظة‏‏.