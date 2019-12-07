شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز تنمية سوهاج الجديدة يتفقد أعمال تنفيذ مستشفى «شفاء الأورمان» للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أعمال تنفيذ مشروع مستشفى «شفاء الأورمان» لعلاج الأطفال، والمقرر إنشاؤها على مساحة (٦٢٠٠ م٢) بسعة (٢٦٣ سريرا)، في إطار المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة سوهاج الجديدة.

وقال المهندس رجب سالمان: «سبق أن تم توقيع بروتوكول تعاون بين جمعية الأورمان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تقوم الهيئة بموجبه بتنفيذ المستشفى وتجهيزه على نفقتها وتسليمها لجمعية الأورمان لتشغيلها لخدمة سكان المدينة والمترددين عليها».

كما التقى رئيس الجهاز مسؤولي الشركة المنفذة للمشروع، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة وبكفاءة وجودة عالية، مشيراً إلى أن هذه الجولة تأتى في إطار التواصل المباشر، لتسهيل أى عقبات تحول دون الإسراع في تنفيذ المشروعات بالمدينة.