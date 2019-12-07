شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة الإسكندرية» تشن حملة مكبرة لإزالة تشوينات الشواطئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بالتنسيق مع شركة نهضة مصر والإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة، حملة مكبرة لإزالة جميع التشوينات والإشغالات بالشواطئ، استعدادا لصيف 2020.

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قاد الحملة اللواء جمال رشاد، رئيس إدارة السياحة والمصايف، يرافقه كل من الدكتور ياسر أبوالفتوح، رئيس حي ثان المنتزة، وأسامة على، مدير الإدارة العامة للمصايف، والعقيد أحمد زهرة، مراقب عام الشواطئ.

وقال «رشاد» إن الحملة استهدفت شواطئ القطاع الشرقي بدءا من المندرة وحتى سيدي بشر، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لضمان ظهور كافة الشواطئ في أفضل صورة أمام زوارها خلال صيف 2020. وأشار «رشاد»، في تصريح له، اليوم السبت، إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة كافة التشوينات ومعدات الشواطئ المتهالكة، بالإضافة إلى رفع كافة المخلفات والإشغالات التي تسىء للمنظر العام لعروس البحر المتوسط.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أنه جرى أيضا مصادرة كافة الألعاب الكهربائية المخالفة لكراسة الشروط وغير المصرح بها، منوها بأنه تم إعطاء مهلة لمستأجري الشواطئ لإعادة تشوين معداتهم بصورة لائقة لحين قدوم فصل الصيف.