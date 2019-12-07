شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يكرم المنتخب الأوليمبي ورياضيين اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية اليوم، اللاعبين واللاعبات والمدربين الرياضيين الذين حققوا بطولات قارية وعالمية.

وهم: المنتخب الأوليمبي لكرة القدم تحت ٢٣ سنة. منتخب الكاراتيه. منتخب الإسكواش، المنتخب الباراليمبي. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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