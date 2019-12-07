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الإسكان تقرر إعادة فتح باب تلقى طلبات تقنين الأوضاع بمدينة سفنكس الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجابة لرغبات المواطنين، أعلن المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، عن إعادة فتح باب التقدم بطلبات تقنين اعتباراً من 22 ديسمبر الجارى : 16 يناير المقبل، لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية، وتخلفوا عن التقدم فى الفترات السابقة،  للأراضى الواقعة داخل حدود القرار الجمهورى رقم 61 بتاريخ 30/1/2019، بإعادة تخصيص مساحة 59417.77 فدان تعادل (249604132.91 م2) من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإقامة مجتمع عمرانى جديد "مدينة سفنكس الجديدة".

 

وقال المهندس محمد أنور هلال: نظراً لتقدم المواطنين بطلبات تقنين، قررت الهيئة الاستجابة لتلك الطلبات بفتح باب التقدم للتقنين، خلال تلك المدة، موضحاً أن الطلبات تُقدم لجهاز مدينة سفنكس الجديدة، بمقره الكائن بالكيلو 55 بطريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي، على النموذج المُعد لذلك، والذى يتم صرفه مجاناً.

 

كما أوضح نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أنه لوحظ قيام بعض الأفراد والشركات بالإعلان عبر شبكات التواصل الاجتماعى عن بيع أراضٍ داخل حدود "مدينة سفنكس الجديدة"، بدعوى امتلاكهم لتلك الأراضى، محذراً من الانصياع خلف أى إعلانات، أو أى فرد أو شركة أو جمعية أو أى جهة، كما يهيب بجميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات بعدم القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، وأي تعامل يتم بالمخالفة لذلك، يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يُعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وذلك حرصاً منها على الصالح العام، ومصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.

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