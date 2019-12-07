شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: هدف امتحانات يناير للصف الثانى الثانوى قياس فهم ومهارة الطالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الهدف من امتحانات يناير المقبل لطلاب الثانوية المعدلة فى الصف الثانى الثانوى، ليس التركيز على الدرجات، وإنما قياس الفهم والمهارة لدى الطلاب ونواتج التعلم، موضحة أنه يجب على التركيز على ما تعلمه الطالب فعليا وليس درجات الامتحان.

وقالت مصادر مسئولة، إن الأسئلة فى الامتحان ستقيس نواتج التعلم وفهم الطالب للمعومات الدراسية والمنهج وليس حفظ المحتوى، مطالبة جميع الطلاب بالفهم وليس الحفظ.

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وأوضحت المصادر، أن الأسئلة ستراعى وقت الامتحان وسيتم إزالة أى عقبات إلكترونية ظهرت فى امتحان العام الماضى الإلكترونى، مشيرة إلى أن الطالب لن يواجه أى صعوبات أثناء أداء الامتحانات، كما أن عدد الأسئلة ليس مهما وإنما تعامل الطالب مع الأسئلة وفهم السؤال والإجابة هو المحور الرئيسى والأساسى فى الاختبارات.

وتنطلق امتحانات الصف الثانى الثانوى 11 يناير المقبل إلكترونيا على التابلت للطلاب المنتظمين فى المدارس الحكومية والخاصة، وورقيا لطلاب الخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات.