شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: بدء تسليم 624 وحدة سكنية بـ"دار مصر" بالقاهرة الجديدة 15 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر
وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: سيتم تسليم العمارات أرقام ( 34 - 35 - 117 - 125 - 126 - 127 - 128 - 164 - 165 - 166 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 -186 - 187 - 189 - 190 - 191 - 194 - 195 - 200 - 201 - 442 - 443 )، موضحاً أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الأول (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.
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