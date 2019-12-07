شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام أوابك لـ"الخليج 365": مصر مؤهلة لـ"قائمة الكبار" بمجال تصدير الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الأمين العام لمنظمة أوابك، عباس على النقى أن تكون مصر ضمن "قائمة الكبار" فى مجال تصدير الغاز الطبيعى، مؤكداً أن ما تلمسه المنظمة وما يتابعه بشكل شخصى من جهد دؤوب من الشركات المصرية والعالمية العاملة فى الاكتشافات بالبحر المتوسط، يؤكد أن هذا سيحدث فى المستقبل القريب.

وقال "النقي" فى تصريحات لـ"الخليج 365" على هامش مشاركته فى مؤتمر مؤسسة الفكر العربي السنوي، الذى تستضيفه مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، إن الاكتشافات البترولية فى مصر، وفى مقدمتها حقل ظهر للغاز الطبيعى ستكون داعم رئيسى للاقتصاد المصرى، ونواه لموارد وعائد يمكن مصر من إطلاق مشروع تنموى ضخم.

وأضاف الأمين العام لـ"أوابك"، أن مصر فى الوقت الحالي حققت الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بعد حقل ظهر وغيره من الاكتشافات، وهو ما فتح الباب أمام دخولها قائمة الدول المصدرة للغاز.

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ودعا النقى، الدول النفطية إلى ضرورة تبني نهج اقتصادي متنوع قادر على مواجهة التحديات، مشيراً إلى أن الدخول بقوة فى عصر الاقتصاد المتنوع ضرورة ملحة، وهو ما تبنته العديد من الدول التى تعتمد حالياً على النفط والغاز ومنها الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من خلال رؤية 2030، وغيرها من الدول.

وأكد النقي أن التحول من الاقتصاد النفطى إلى الاقتصاد المتنوع، يساهم بدوره فى عملية التنمية المستدامة، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن مفهوم التنمية المستدامة لن يتحقق ما لم نوفر احتياجات الحاضر "دون تفريط فى موارد الأرض وضمان حقوق الأجيال القادمة فى الحياة الكريمة فى المستقبل".