شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تبدأ اختبارات المتقدمين بمسابقة العقود المؤقتة لمعلمى علوم ورياضيات والان مع تفاصيل الخبر
وكانت الأكاديمية المهنية للمعلمين، حددت الشروط والإجراءات المطلوبة لعقد الاختبارات منها إحضار أصل بطاقة الرقم القومى للاطلاع عليها، وكذلك تذكرهم لعنوان البريد الإلكترونى الذى تم تسجيله وسداد الرسوم الإدارية المقررة للاختبار قبل الاختبار مع حصول المتقدم على إيصال بقيمة هذه الرسوم.
ويحصل المتقدم للاختبار على شهادة اجتياز اختبارات (STEM) فى حالة اجتيازه الاختبار، مؤكدةً أنه عند الاستفسار أو مواجهة أي مشكلة أثناء عميلة التسجيل والاختبار الإلكتروني يتم التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي لنتمكن من سرعة الرد على الاستفسارات الواردة: [email protected]
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