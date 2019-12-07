هيئة كبار العلماء بالسعودية: حادث إطلاق النار بولاية فلوريدا جريمة نكراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، الجمعة، أن حادث إطلاق النار من قبل أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية، الذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأميركيين، جريمة نكراء وعمل إجرامي مدان؛ فهو اعتداء وعدوان وإزهاق لنفوس محترمة وسفك لدماء معصومة، مشيرة إلى أن الإسلام يقرر تعظيم حرمة الدم الإنسانى، ويجرم سفك الدم الحرام وتخويف الآمنين وإيذاءهم.
وقدمت الهيئة التعازى لذوى الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أن شعب المملكة سيظل بقيمه النبيلة جزءًا من هذا العالم يساهم فى بنائه، ويحافظ على منجزات الخير لصالح الإنسانية وسلامتها.
كان أحد الطلبة السعوديين فى ولاية فلوريدا قام بإطلاق النار داخل قاعدة عسكرية، مما أدى إلى وفاة ثلاثة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين، وتقدمت وزارة الخارجية السعودية بخالص التعازى لأسر الضحايا، وتمنت للمصابين الشفاء العاجل.
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