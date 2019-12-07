الرئيس السيسي يكرم المنتخب الأوليمبي ورياضيين بقصر الاتحادية اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية اليوم، اللاعبين واللاعبات والمدربين الرياضيين الذين حققوا بطولات قارية وعالمية". وهم : منتخب الكاراتيه. منتخب الاسكواش. Advertisements المنتخب البارالمبي. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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