إغلاق 9 منشآت بدون ترخيص في حملة تموينية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت إدارة مباحث التموين بمحافظة الجيزة، حملة أمنية لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون، فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار. شنت إدارة مباحث التموين في الجيزة، حملة أمنية؛ لمراقبة الأسواق ومتابعته وضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار. وأسفرت جهود الحملة خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 74 قضية تموينية، تنوعت ما بين 20 عدم حمل شهادة صحية، 15 عدم الإعلان عن أسعار، وإدارة 9 منشآت بدون ترخيص، و16 إنتاج خبز ناقص، 13 خبز غير مطابق للمواصفات، 1 غش تجاري مستلزمات طبية". وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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