ضبط 14 مشتبها به في حملة بالمنطقة الأثرية بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة الأمن حملة مكبرة لإزالة كافة صور الإشغالات والتعديات بالمنطقة الأثرية بالهرم، وضبط الباعة الجائلين الذين استباحوا حرمة الطريق وخالفوا القانون في ارتكابهم لمخالفات إشغال وإعاقة حركة الطريق للمارة والسائحين.

وأسفرت الحملة الموسعة بدائرة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام؛ في مجال المرافق عن ضبط "3 ترابيزة، 7 خلاطة، 50 برويطة، 55 لوح خشب، 15 شمسية، 4 غرزة شاي، 1 كوريك رمل، 135 إجمالي".

وضُبط في مجال جهود البحث الجنائي تم ضبط "14 اشتباة، 3 بائع متجول، 11 جزئي، 1 خيل وجمال، 29 الإجمالي".

وتم تحرير محضر حيال كل واقعة وتوالت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.