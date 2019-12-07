أخبار مصر | وزير الإنتاج الحربي يبحث مع وفد جنوب إفريقي سبل التعاون المشترك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإنتاج الحربي يبحث مع وفد جنوب إفريقي سبل التعاون المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتم في بداية اللقاء الترحيب بأعضاء الوفد الجنوب أفريقي، وأكد الجانبان على قوة العلاقات التاريخية بين مصر وجنوب أفريقيا على الصعيد الثنائي في كافة المجالات.

وشهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى ومثيلتها من الشركات الجنوب أفريقية فى العديد من المجالات العسكرية والمدنية لطرح نموذج يحتذى به للتعاون بين الدول الأفريقية وتحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على كلا الجانبين، وخلال اللقاء تم إستعراض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي وتم التأكيد على دور الوزارة الأساسي والذى يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم إستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، وناقش الجانبان موضوعات التعاون الحالية وتم التأكيد على التطلع لتعزيز هذا التعاون.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة صادرات الدفاع البحرى والجوى الجنوب أفريقية، على حرص بلاده على زيادة التعاون الاقتصادى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى اهتمام العديد من الشركات الجنوب إفريقية العاملة فى قطاعات التصنيع المختلفة بتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع الشركات المصرية – وفى مقدمتها شركات الإنتاج الحربي - والانتقال بهذه الشراكة إلى آفاق أكثر إنفتاحًا، مشيدًا بجهود الدولة المصرية لتوفير المناخ المناسب لجذب الشركات الأجنبية المهتمة بالسوق المصرية لضخ استثمارات فى مشروعات جديدة، مضيفًا أن العلاقات بين الجانبين شهدت تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية خاصة فى ظل رئاسة مصر للأتحاد الإفريقي فى دورته الحالية.

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الرئيس التنفيذي لهيئة صادرات الدفاع البحرى والجوي الجنوب أفريقية، ووفد مرافق له من ممثلي عدد من كبرى الشركات الجنوب أفريقية العاملة في مجالات الإنتاج المختلفة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وأضاف أن اهتمام الجانب الجنوب إفريقى بالتعاون مع "الإنتاج الحربى" يأتى فى إطار ما تمتلكه شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من دقة وسرعة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، والتي تمثل مقومات يمكن الإستفادة منها فى تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين الطرفين.

كما أشار إلى مشاركة عدة شركات جنوب أفريقية في معرض السلاح "إيدكس 2018" بالقاهرة، مؤكدا أنه سوف يقوم بحث وتشجيع شركات أخرى للمشاركة في معرض السلاح القادم "EDEX 2020".

فى نهاية اللقاء اتفق الجانبان على تشكيل مجموعات عمل من الجانبين لدراسة المسارات التي سيتم التوافق عليها لتنمية الشراكة والتعاون المستقبلية.