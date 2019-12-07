شكرا لقرائتكم خبر عن يديعوت أحرونوت: إسرائيل تختبر صاروخا باليستيا متوسط المدى فى تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، النقاب عن أن إسرائيل، أجرت تجربة لإطلاق صاروخ متطور أمس الجمعة، حيث أطلق الصاروخ من قاعدة في وسط إسرائيل.

وأشار مصدر عسكرى رفيع المستوى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن موعد إجراء الاختبار حُدد مسبقًا، فى حالة من الكتمان التام، وتم تنفيذه كما هو مخطط له، ولم يقدم تفاصيل أخرى عن التجربة.

ورفض المسئول العسكرى، عندما سأله محرر الشئون الأمنية بالصحيفة، عما إذا كانت التجربة تمت بنجاح أم كان هناك ملاحظات تم أخذها فى الاعتبار، رفض المسئول العسكرى الإجابة قائلا : المهم أنه تم اجراء التجربة فى موعدها".

وأشارت الصحيفة، إلى أن الصاروخ من نوع الصواريخ البالستية متوسطة المدى، وجرى اختباره منذ عام 2011 وله عدة طرز مختلفة، وتم اختبار أقصى مدى للصاروخ، وهو 6500 كيلو متر لضرب هدف فى الجو.