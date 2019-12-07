شكرا لقرائتكم خبر عن وفد وزارة الصحة يتوجه للإسماعيلية لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، والدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، صباح اليوم وفد من قيادات وزارة الصحة، وذلك لمتابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى متابعة عملية تسجيل المواطنين، وفتح ملفات طب الأسرة لهم.

ومن المقرر أن يستقبل نائب محافظ الإسماعيلية، قيادات وزارة الصحة، والوفد المرافق لهم بمستشفى التل الكبير المركزى فى الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم السبت، ثم تستكمل الجولة بزيارة مستشفيات القصاصين المركزي والقنطرة غرب ثم مستشفى الإسماعيلية العام ومستشفى الأورام وتختم الزيارة بعقد مؤتمر بديوان عام محافظة الإسماعيلية لعرض خطة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل. ويغيب عن زيارة وفد وزارة الصحة اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، لارتباطه بحضور اجتماع المحافظين بالقاهرة مع الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

ويواصل مواطني وأهالى محافظة الإسماعيلية التوافد على، الوحدات الصحية بالمحافظة للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد التي انطلقت في الإسماعيلية بشكل تجريبي.

Advertisements

وانطلقت منظومة "التأمين الصحي الشامل" الجديد بشكل تجريبى في 22 وحدة صحية موزعة داخل مدينة الإسماعيلية ومراكز ومدن المحافظة، كما يتم تطوير 16 وحدة ومركز رعاية أولية بالمحافظة ستكون جاهزة خلال فترة وجيزة لاستقبال المواطنين للتسجيل فى المنظومة الجديدة.

ويبدأ العمل فى استقبال المواطنين بالوحدات الصحية فى محافظة الإسماعيلية للتسجيل فى المنظومة الجديدة من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً.

وعملية التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، تتم من خلال التوجه للوحدة أو المركز الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومى أو صورة منها، بالإضافة للرقم القومى للزوجة والأرقام القومية للأولاد أو شهادات الميلاد في حالة أن عمر الأولاد دون 18 عام ولم يستخرجوا بطاقة للرقم القومى، ليقوم بتسجيل البيانات الخاصة به وأسرته كاملة، ومن ثم يتم فتح الملف العائلى له، ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبى الشامل ليطمئن المواطن على صحته وصحة أسرته.