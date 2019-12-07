شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات البيطرية تتخذ حزمة إجراءات لمواجهة أمراض الدواجن وأنفلونزا الطيور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تنفيذ خطتها الموسمية والإجراءات الاحترازية، لمواجهة أمراض الدواجن، وتوعية المربين بخطورة المرض خاصة أنفلونزا الطيور الذى ينشط فى الشتاء، والتعامل الصحى السليم مع البؤر المصابة، ومتابعة الأمان الحيوى بالمزارع والتحصين، وتنفيذ إجراءات الاستجابة السريعة عند اكتشاف بؤرة أو عند وجود بلاغات بالاشتباه.

قال الدكتور محمد عطية، رئيس الإدارة للطب الوقائى بالهيئة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه يتم تدعيم أطباء فرق الاستجابة السريعة بالوحدات بالمحافظات بالأدوات والمطهرات والمنشورات، الاستجابة للبلاغات فى حالة الاشتباه لمرض انفلونزا الطيور فى الطيور المنزلية، الاستجابة للبلاغات فى حالة الاشتباه لمرض انفلونزا الطيور فى الحالات البشرية، يتكون فريق الاستجابة السريعة من مسئول تقصى – مسئول للإعدام والتطهير – مسئول للتواصل والتوعية.

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وأضاف "عطية"، أنه يتم تطبيق الأمان الحيوى بالمزارع، معاينة المزارع والمفرخات ومصانع الأعلاف وإعداد شهادات الأمــــان الحيوى تمهيدا لاستصدار ترخيص تشغيل لها، إعداد ومتابعة وتنفيذ المنشورات الدورية التى تصدرها الهيئة لشرح إجراءات مكافحة المرض، تنفيذ برامج المنشآت والمناطق المعزولة عن شركات ومزارع الدواجن، معاينات المزارع كمحجـــر بيطرى مؤقت حسب طلب الشركات المستوردة لاستقبال كتاكيت مستوردة عمر يوم واحد ومتابعة الطيور وتحصينها تحت إشراف الهيئة .

وأكد رئيس الطب الوقائى، أنه تجرى متابعة المزارع والحضانات فى نطاق الوحدات البيطرية وعمل اختبار فحص ما قبل البيع لإصدار تصاريــح البيع والنقل، عمل دورات تدريبية لإصحاب المزارع لزيادة الوعى والاستفادة القصوى من تطبيق شروط الامان الحيوى لمنع انتشار الأمراض بين المزارع، موضحا أنه يتم تنفيذ خطة التحصين الموجه بنطاق التحصين حول البؤرة وتحصين الحضانات، تحصين الحضانات على مستوى الجمهورية بجرعتين (جرعة أولية، جرعة منشطة) قبل تسويقها، تحصين الطيور المنزلية والحضانات حول البؤرة المكتشفة فى نطاق 9 كم.

فضلا عن متابعة ومراقبة عملية التحصين التى تقوم بها المديريات، وخفض الحمل الفيروسى من خلال تعاون الطب البيطرى والمحليات والبيئة يتم تنفيذ خطة خفض الحمل الفيروسى من خلال تطهير الاسواق والرياشات والمنازل وعقد ندوات إرشادية على مستوى جميع المديريات.