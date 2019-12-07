استيراد أجهزة البث المحمولة عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام يعرضك للعقوبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد قانون تنظيم الصحافة والإعلام عقوبة استيراد أجهزة البث المحمولة عبر الأقمار الصناعية عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى.
حيث نصت المادة 110 من القانون على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من قام باستيراد أجهزة البث المحمولة عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ومنها أجهزة "SNG وLIVE VIEW" عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركة العاملة فى هذا المجال والمملوكة للدولة.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة والأدوات المضبوطة، فعلى الرغم من خطورة استيراد أجهزة البث المحمولة عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بالمخالفة لأحكام مشروع القانون المعروض، فقد جاء المشروع خاليا من نص عقابى يعالج هذه الحالة، ومن ثم يأتى النص المقترح لتجنب هذا القصور.
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