شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تؤمن المسارات المؤدية لاستاد السلام قبل مباراة الزمالك وأول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعزز أجهزة الأمن من إجراءاتها لتأمين اللقاء المرتقب بين الزمالك وفريق أول أغسطس الأنجولى اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

وتؤمن قوات الشرطة المسارات والطرق المؤدية للاستاد، فضلاً عن تأمين الجماهيروطاقم التحكيم الذى يدير المباراة.

وشدد خبراء أمنيون على الجماهير بضرورة الالتزام بالتعليمات الأمنية وعدم الخروج عن المألوف وعدم حمل شماريخ أو ألعاب نارية.

ووضع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، خطة مواجهة فريق أول أغسطس الأنجولى، حيث تولى كارتيرون مهمة قيادة الزمالك عقب إقالة الصربى ميتشو، من قيادة الفريق بعد الهزيمة التى تلقها الأبيض من مازيمبى الكونغولى، بثلاثة أهداف دون رد، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الإفريقية ليتذيل الأبيض المجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط، فيما تصدر مازيمبى الكونغولى المركز الأول بثلاثة نقاط، وجاء أول أغسطس الأنجولى فى المركز الثانى برصيد نقطة واحدة، بالتساوى مع زيسكو يونايتد الزامبى الذى يحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.