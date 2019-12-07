شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات نفذتها الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال عام.. تعرف عليها × 12 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة فى التغلب على التحديات التى واجهتها خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية، وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء واستكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات خلال العام المالى 2018/2019 وكان أهمها:

1- إضافة قدرات للشبكة القومية بلغت 3140 ميجاوات لترتفع القدرات الأسمية إلى 58353 ميجاوات وترتفع الطاقة المولدة الى 199.3 مليار ك.و.س.

2- الاستمرار فى رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة .

3- استكمال تنفيذ الخطة الموضوعه لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة.

4- التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.

5- تعزيز القدرة على التشغيل الاقتصادى لوحدات التوليد مما تحسن معه معدل استهلاك الوقود مولد (بدون محطات القطاع الخاص) إلى 189.9جرام / ك.و.س مقارنة 206.4 جرام (ك. و. س) عام 2017/2018 نتيجة إرتفاع نسبة مساهمة وحدات الدورة المركبة فى التوليد و إرتفاع نسبة مشاركة الغاز الطبيعى.

6- استكمال تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء، هذا وقد بلغ عدد المشتركين 36.4 مليون مشترك بنسبة تطور 3.9% عن العام السابق منهم حوالى أكثر من 8 ملايين مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 22% من إجمالى عدد المشتركين.

Advertisements

7- تعزيز إدارة السيولة النقدية المتاحة لتأمين سداد الالتزامات الحتمية ومستحقات قطاع البترول حيث تم سداد كامل الالتزامات المستحقة عن أعباء القروض المباشرة دون تأخير مع سداد جزء من أعباء القروض المعاد إقراضها والمضمونة، بالإضافة إلى سداد حوالى 52% من قيمة مسحوبات المواد البترولية عام 2018/2019 منها حوالى 17 مليار جنيه سداد نقدى من الشركة القابضة لكهرباء مصر.

8- استكمال تطوير منظومة الحوكمة بما يدعم أنظمة الرقابة الداخلية ويعزز من سياسات الإفصاح والشفافية، حيث تم إنشاء لجان مراجعة وإدارات عامة للمراجعة الداخلية والالتزام، وذلك بكل من الشركة القابضة وشركاتها التابعة وعقد دورات تدريبية لمجالس إدارات الشركات فى هذا المجال.

9- تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة وشركاتها التابعة هذا العام بحوالى 53.2 مليار جنيه منها حوالى 8.9 مليار جنيه استثمارات تخص محطات الشركة القابضة بمواقع (العاصمة الإدارية الجديدة، البرلس، بنى سويف).

10- التنسيق مع وزارة المالية ووزارة البترول و الثروة المعدنيه لفض التشابكات المالية بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة وبين وزارة المالية و قطاع البترول وسيكون لفض هذه التشابكات أثار ايجابية كبيرة على القوائم المالية للشركات .

11- التنسيق المستمر مع وزارة المالية بشأن إنهاء التصادق على متأخرات الجهات الحكومية والأجهزة التى تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة حيث بلغت نسبة التصادق حوالى 95% من قيمة المتأخرات فى 30/6/2019 وسداد تلك المستحقات مباشرة لقطاع البترول خصماً من المديونية المستحقة على شركات الكهرباء.

12- استكمال إجراءات تنشيط التحصيل من المديونيات المتراكمة على شركات مياه الشرب والصرف الصحى وعلى شركات قطاع الأعمال البالغة نحو 15.4 مليار جنيه، حيث تم:-​



- الاتفاق بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات قطاع الأعمال القابضة الثلاث (المعدنية ـ الكيماوية ـ الغزل والنسيج التى تتركز لديهم المديونية بنسبة تجاوز 98%) على توقيع بروتوكول لتسوية المديونية المستحقة على شركات قطاع الأعمال ووضع آلية لسداد الفواتير الشهرية.

- الاتفاق بين الشركة القابضة لكهربا مصر والشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى لجدولة المديونية على أقساط شهرية لمدة 60 شهرا مع سداد الإصدرات الشهرية بنسبة 70% نقداً.