شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: القوافل الطبية توفر التحاليل والأشعة للمرضى بالمجان والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه توفر تحاليل الدم والطفيليات لجميع المنتفعين بالقوافل، مضيفة أن القوافل تنظم سلسلة من الندوات لتوعية المواطنين بنمط الحياة الصحى وكيفية الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض.
وأوضحت وزارة الصحة، أنه يجرى استخراج قرارات علاج على نفقة الدولة للمرضى التى تتطلب حالاتهم النقل والحجز بالمستشفيات، وتابعت الوزارة: هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية.
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