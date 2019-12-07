شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: القوافل الطبية توفر التحاليل والأشعة بالمجان للمرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة والسكان أن القوافل الطبية التى تجوب محافظات الجمهورية ضمن مبادرة حياة كريمة تقوم بإجراء التحاليل والأشعة الطبية الطبية للمنتفعين بالمجان.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه توفر تحاليل الدم والطفيليات لجميع المنتفعين بالقوافل، مضيفة أن القوافل تنظم سلسلة من الندوات لتوعية المواطنين بنمط الحياة الصحى وكيفية الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه يجرى استخراج قرارات علاج على نفقة الدولة للمرضى التى تتطلب حالاتهم النقل والحجز بالمستشفيات، وتابعت الوزارة: هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية.