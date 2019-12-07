شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن امتحان يناير لأولى ثانوى.. يُعقد ورقيًا وفترة مسائية أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من كافة الضوابط العامة والرئيسية لعقد امتحانات الصف الأول الثانوى العام والتى تنطلق فى 11 يناير المقبل.الخليج 365 يقدم فى 7 معلومات أبرز الاستعدادات لامتحان أولى ثانوى: 1- الطالب يجيب فى نفس كراسة الأسئلة. 2- مسموح للطالب اصطحاب الكتاب المدرسى فقط وليس كتاب خارجى. 3- الطلاب يؤدون الامتحان فترة مسائية تبدأ من الواحدة ظهراً. Advertisements 4- الأسئلة تعتمد على الاختيار من متعدد وتتراوح من 40 حتى 50 سؤالاً حسب المادة. 5- التصحيح سيكون ورقيًا فى المدارس. 6- الإدارات التعليمية هى من تقوم بوضع أسئلة الامتحانات من خلال الموجهين. 7- تطبيق قانون مكافحة الغش على أى طالب يخل بأعمال الامتحانات أو يغش أو يصور أسئلة أو أجوبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 7 معلومات عن امتحان يناير لأولى ثانوى.. يُعقد ورقيًا وفترة مسائية أبرزها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.