شكرا لقرائتكم خبر عن وفد يابانى يزور القاهرة خلال أيام استعدادًا لفتح أسواق طوكيو أمام الموالح المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بـوزارة الزراعة، إن هناك وفدًا من سلطات الحجر الزراعى اليابانى يزور القاهرة خلال الأيام المقبلة للتعرف على آليات واشتراطات التصدير المتبعة سواء فى المزارع أو محطات التعبئة والفرز تمهيدًا لفتح أسواقها لأول مرة أمام صادرات الموالح المصرية.

وأضاف "العطار "، فى تصريحات لـ"الخليج 365"،أن مصر تخطط لفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام الصادرات الزراعية المصرية كأحد المهام الرئيسية للحجر الزراعى المصرى، حيث تشمل الزيارة المرتقبة لوفد الحجر الزراعى اليابانى عددًا من مزارع الموالح ومحطات التعبئة والفرز، والتعرف على المنظومة المتبعة فى الصادرات الزراعية لجميع الأسواق العالمية.

وتابع رئيس الحجر الزراعى، أنه الزيارة الأخيرة للوفد الزراعى المصرى لليابان شملت الإعداد للاشتراطات الفنية التى تطلبها الأسواق اليابانية لضمان نفاذ الموالح المصرية إلى اليابان، والتوافق على تطبيق اشتراطات الصحة النباتية الدولية التى تطلبها السوق اليابانية.

كان وفد من الحجر الزراعى المصرى، أجرى زيارة إلى اليابان شملت زيارة الموانئ والمطارات اليابانية للوقوف على الإجراءات الحجرية التى يقوم بها الجانب اليابانى، وأكد الوفد أن الجانب اليابانى يملك نظاما حجريا صارما، وخلال الزيارة تم عقد لقاء بين الوفدين حول اشتراطات واليات فتح سوق اليابان أمام الموالح المصرية ودراسة إمكانية فتح السوق اليابانية أمام المنتجات الزراعية الأخرى مستقبلاً.