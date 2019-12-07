شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الموقف القانونى للفنان أحمد عبدالله محمود بعد حبسه فى "خيانة الأمانة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد صدور حكم نهائى من

محكمة جنح مستأنف أكتو بر بتأييد حبس الفنان أحمد عبد الله محمود لمدة عامين فى اتهامه بخيانة الأمانة لصالح طليقته الفنانة سارة نخلة، يرصد ”الخليج 365” الموقف القانونى للفنان فى إطار تلك التطورات.

يقول "شعبان سعيد" المحامى والخبير القانونى، إن الحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية التى تقدم بها أحمد عبد الله محمود يعد حكمًا نهائيًا غير قابل للطعن وواجب النفاذ.

وتابع "سعيد"، أن من حق أحمد عبد الله محمود التقدم بطلب تصالح للمحام العام للنيابات، وبعد تصالح الطرفين، يتم إيقاف تنفيذ الحكم وتنقضى الدعوى بذلك التصالح.