شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. تفاصيل أداء امتحان اللغتين الأولى والثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة الأجنبية الأولى والثانية بامتحانات نهاية العام، بالنسبة للغة الأجنبية، يؤدى الطالب الامتحان فى إحدى اللغات الأجنبية التالية "الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية" كلغة أجنبية أولى، كما يؤدى الطالب الامتحان فى إحدى اللغات التالية "الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الأسبانية أو الإيطالية أو الصينية" كلغة أجنبية ثانية.

وإذا كانت مادة اللغة الأجنبية الأولى للطالب هى اللغة الإنجليزية يتعين على الطالب أداء الامتحان فى اللغة الأجنبية الثانية فى لغة من بين اللغات الآتية "الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية أو الأسبانية أو الصينية"، إلا إذا كانت مادة اللغة الأجنبية الأولى للطالب هى اللغة "الفرنسية أو الألمانية" فيشترط أن يكون امتحان الطالب للغة الأجنبية الثانية فى مادة اللغة الإنجليزية.

ويؤدى الطالب الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية باللغة التى أدى فيها الامتحان فى الصفين الأول والثانى الثانوى ولا يجور تغييرها مطلقا.