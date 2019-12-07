بالدرجات.. تعرف على تفاصيل طقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود السبت، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، السبت على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 22

شبين الكوم 15 22

طنطا 15 22

دمنهور 16 22

الإسكندرية 17 21

بلطيم 16 22

مطروح 17 22

السلوم 14 21

سيوة 09 21

بورسعيد 16 21

دمياط 17 21

الزقازيق 12 22

الإسماعيلية 10 22

السويس 14 23

العريش 13 20

رفح 12 20

رأس سدر 15 22

نخل 07 20

Advertisements

نويبع 16 22

طابا 11 20

كاترين 04 15

الطور 15 24

شرم الشيخ 18 24

الغردقة 18 23

مرسى علم 19 24

الفيوم 14 22

بنى سويف 13 22

المنيا 12 22

أسيوط 11 23

سوهاج 13 24

قنا 13 24

الأقصر 12 24

أسوان 14 25

أبوسمبل 13 24

الوادي الجديد 15 23

شلاتين 18 28

أبو رماد 17 27

حلايب 20 25

رأس حدربة 19 25

​