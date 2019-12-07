اليوم.. قيادات "الصحة" يتفقدون مستشفيات الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

يستقبل اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، والدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، اليوم السبت، قيادات وزارة الصحة، لمتابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بالمحافظة، بالإضافة إلى متابعة تسجيل المواطنين، وفتح ملفات طب الأسرة لهم.

ومن المقرر أن يستقبل محافظ الإسماعيلية، قيادات وزارة الصحة، والوفد المرافق لها بمستشفى التل الكبير المركزي في الثامنة والنصف من صباح اليوم السبت، ثم تستكمل الجولة بزيارة مستشفيات القصاصين والقنطرة غرب ثم الإسماعيلية العام ومستشفى الأورام، وتختم الزيارة بعقد مؤتمر في ديوان عام محافظة الإسماعيلية، لعرض خطة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

ويواصل مواطنو وأهالي محافظة الإسماعيلية، التوافد على الوحدات الصحية في المحافظة، للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، التي انطلقت في الإسماعيلية بشكل تجريبي.

Advertisements

وانطلقت منظومة "التأمين الصحي الشامل" الجديد بشكل تجريبي في 22 وحدة صحية موزعة داخل مدينة الإسماعيلية، ومراكز ومدن المحافظة، كما يتم تطوير 16 وحدة ومركز رعاية أولية بالمحافظة ستكون جاهزة خلال فترة وجيزة لاستقبال المواطنين للتسجيل في المنظومة الجديدة، ويبدأ العمل في استقبال المواطنين بالوحدات الصحية في محافظة الإسماعيلية للتسجيل في المنظومة الجديدة من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً.

وعملية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، تتم من خلال التوجه للوحدة أو المركز الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومي أو صورة منها، بالإضافة للرقم القومي للزوجة والأرقام القومية للأولاد أو شهادات الميلاد في حالة أن عمر الأولاد دون 18 عامًا ولم يستخرجوا بطاقة للرقم القومي، ليقوم بتسجيل البيانات الخاصة به وأسرته كاملة، ومن ثم يتم فتح الملف العائلي له، ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبي الشامل ليطمئن المواطن على صحته وصحة أسرته.

​