"إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030".. مؤتمر في تجارة عين شمس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
تنظم وحدة بحوث الأزمات بكلية التجارة جامعة عين شمس، مؤتمرها السنوي الرابع والعشرين، بعنوان "إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030"، اليوم السـبت، في دار ضيافة الجامعة.
ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ونظمي عبدالحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وخالد قدري، عميد كلية التجارة، رئيس المؤتمر، وجيهان رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس المؤتمر.
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